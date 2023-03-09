Оце грим: відомий актор перевтілився до невпізнанності заради ролі в супергеройському серіалі

Видавали зірку у цьому образі лише його сумні очі.

Після неймовірного успіху фільму "Бетмен", де головні ролі зіграли Роберт Паттінсон та Зої Кравіц, компанія Warner Bros. Pictures вирішили зробити відгалуження історії та зняти мінісеріал присвячений лиходію з Готема — Пінгвіну. Майбутній серіал так і називатиметься "Пінгвін", і складатиметься з 8 серій, а головну роль у ньому, як і в "Бетмені", зіграє Колін Фаррелл.

Днями 46-річний актор кілька разів потрапив під приціл папараці у своєму кіношному образі, і будемо чесні, упізнати його в цьому гримі практично неможливо.

Голлівудському красеню додали кілограмів спеціальні накладки на тілі та обличчі, а також він носив накладні золоті зуби, на обличчі йому зробили шрам, а також одягли перуку, яка імітувала залисини. Видавали при цьому актора лише його неймовірно відомі сумні очі.

Колін Фаррелл / Фото: Getty Images

Одягнений персонаж Коліна був у довгий коричневий шкіряний плащ, штани, фіолетову сорочку та картатий піджак. Ще актор носив двокольорові черевики та золотий перстень-друк.

Колін Фаррелл / Фото: Getty Images

Також в одній зі сцен він сідав у розкішну фіолетову машину марки Maserati із позолотою.

Колін Фаррелл / Фото: Getty Images

За сюжетом серіалу, дії розгортатимуться через тиждень після подій фільму "Бетмен". Шоу розповість про прихід гангстера Пінгвіна, також відомого як Освальда Кобблпота, до влади у злочинному світі Готемі. Виконавчим продюсером мінісеріалу є режисер "Бетмена" Метт Рівз. Прем'єра серіалу відбудеться на HBO Max.

Колін Фаррелл / Фото: Getty Images

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