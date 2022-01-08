Оце красуня: Ізабель Гулар у яскравому бікіні продемонструвала стійку на голові

Оце красуня: Ізабель Гулар у яскравому бікіні продемонструвала стійку на голові

37-річна бразильська модель похизувалася чудовою фізичною формою.

В Ізабель Гулар — бездоганна фігура, якою неможливо не захоплюватися. Щоб мати такий вигляд модель регулярно займається спортом.

В Instagram манекенниця опублікувала відео, на якому біля басейну продемонструвала стійку на голові. Ізабель добре тримає рівновагу.

Одягнена вона в помаранчево-рожеве бікіні, яке ідеально сидить на її стрункій підтягнутій фігурі.

"Тіло Іза 2022! Фокус! Мотивація! Відданість!" — підписала відео модель.

Ще Гулар похизувалася пружними сідницями та блиснула нерівномірною засмагою - слідами від іншої моделі купальника.

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