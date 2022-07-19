Оце несподівано: Емілі Ратаковскі пішла від чоловіка

Модель Емілі Ратаковскі розійшлася з чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом разом з яким вони виховують півторарічного сина Сильвестра.

Як повідомляють джерела, 31-річна модель вирішила розійтися зі своїм 41-річним чоловіком-продюсером після того, як з'ясувалося, що він "серійний шахрай". Видання People повідомляє, що Емілі в порядку і зосереджена на синові.

"Вони нещодавно розійшлися. Це було рішення Ем. Вона в порядку. Вона сильна і зосереджена на своєму синові. Їй подобається бути мамою", — кажуть наближені до моделі джерела.

Як повідомив Page Six, з'ясувалося, що Себастьян виявився шахраєм, але в чому саме проблема, ні Емілі, ні її представники говорити відмовляються.

Емілі Ратаковскі з чоловіком / Фото: Getty Images

Документи на розлучення поки що подані не були, але Ратаковскі зняла обручку, яку раніше завжди носила.

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Можливо, у пари просто невеликий кризовий період, як буває у багатьох, у чиїй родині з'являються маленькі діти. Стежитимемо за розвитком подій.

Пара одружилася 23 лютого 2018 року під час громадянської церемонії у Нью-Йорку у присутності кількох друзів. А через два з половиною роки оголосила, що чекає на дитину. Їхній син Сильвестр народився 8 березня 2021 року.

Емілі Ратаковскі із сином / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

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