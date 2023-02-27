Оце ноги: Джіджі Хадід у спідниці з пікантним розрізом і бантами потрапила під приціл папараці

Джіджі Хадід була зображена на шляху до студії на знімання шоу "Доброго ранку, Америко" в Мідтауні, в Нью-Йорку. Манекенниця мала дуже привабливий вигляд і продемонструвала свої нескінченно довгі ноги у сірій спідниці до колін з квітковою аплікацією та пікантним розрізом до стегна, прикрашеним бантами. До неї Джіджі підібрала сірий трикотажний кроптоп та високі в'язані рукавички. Одягла напівпрозорі чорні колготи і взула яскраві туфлі-човники на підборах.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Знаменитість зачесала своє світле волосся назад, зробила макіяж у натуральних відтінках і одягла сережки-краплі. Джіджі усміхалася і махала рукою папараці.

Читайте також: