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Оце ноги: Джіджі Хадід у спідниці з пікантним розрізом і бантами потрапила під приціл папараці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1608
Час на прочитання
1 хв
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Оце ноги: Джіджі Хадід у спідниці з пікантним розрізом і бантами потрапила під приціл папараці

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

27-річна манекенниця потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на знімання.

Джіджі Хадід була зображена на шляху до студії на знімання шоу "Доброго ранку, Америко" в Мідтауні, в Нью-Йорку. Манекенниця мала дуже привабливий вигляд і продемонструвала свої нескінченно довгі ноги у сірій спідниці до колін з квітковою аплікацією та пікантним розрізом до стегна, прикрашеним бантами. До неї Джіджі підібрала сірий трикотажний кроптоп та високі в'язані рукавички. Одягла напівпрозорі чорні колготи і взула яскраві туфлі-човники на підборах.

Джіджі Хадід / © Getty Images
Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Знаменитість зачесала своє світле волосся назад, зробила макіяж у натуральних відтінках і одягла сережки-краплі. Джіджі усміхалася і махала рукою папараці.

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Дата публікації
Перегляди
1608
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