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Оце ноги: Емілі Ратаковскі в топі та коротких шортах покрасувалася перед папараці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Оце ноги: Емілі Ратаковскі в топі та коротких шортах покрасувалася перед папараці

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Модель Емілі Ратаковскі сфотографували на виході з магазину Miu Miu Store.

32-річна знаменитість обрала для виходу досить провокаційний лук. На Емілі був чорний шкіряний топ із короткими рукавами та мініатюрні шорти з поясом Miu Miu. У руках Емілі тримала маленьку шкіряну сумку на короткій ручці і була взута в туфлі-човники з кількома ремінцями.

Ратаковскі доповнила свій ефектний образ золотими сережками-кільцями, підкреслила макіяжем очі та бежевим блиском губи, а волосся розпустила та зачесала за проділом.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

А нещодавно модель показувала своїм підписникам в Instagram, як вбирала ялинку разом із сином Сильвестром. Також Емілі опублікувала архівне фото, де нагадала фоловерам, як сама позувала на тлі святкової ялинки у юному віці.

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Дата публікації
Перегляди
863
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