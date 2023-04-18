Оце ноги: Вікторія Бекхем у білій короткій сукні позувала з чоловіком на пляжі

Вчора дизайнерці Вікторії Бекхем виповнилося 49 років. В Instagram вона показала, як провела цей день, а також зворушила фоловерів ніжним знімком із чоловіком Девідом.

Святкувала Вікторія Бекхем свій день народження у ресторані за вечерею. Близькі та друзі їй співали пісні, а вона показала у сторіз, як задувала свічки на торті та загадувала бажання.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Були присутні на святі її старший син Бруклін з дружиною Ніколою Пельтц, яка живе в США. Вони були заскочені за столом сидячи поряд із дочкою Девіда та Вікторії – Гарпер.

Також Вікторія показала кадр на пляжі. На знімку вона зображена разом із чоловіком, вони цілуються на пляжі, стоячи біля води. На Вікторії біла коротка сукня, а в руках коктейль. Девід теж тримає келих із напоєм. Він у коротких шортах, у чорній футболці та солом'яному капелюсі.

Гарпер Бекхем, Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем із синами / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Знімок дизайнерка супроводжувала підписом: "У глушині з моєю коханою людиною @davidbeckham" та додавши кілька сердець до підпису.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

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