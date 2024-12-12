Оце новина: Джон Гальяно залишив посаду креативного директора Maison Margiela

Він очолював бренд від 2014 року.
Епатажний модельєр Джон Гальяно залишив пост креативного директора бренду Maison Margiela, у якому працював 10 років. Останні колекції та покази створені ним для цього бренду стали найбільш обговорюваними в модному світі, оскільки поєднували в собі не лише кутюрну майстерність, а й приголомшливе шоу.
"Сьогодні той день, коли я прощаюся з Maison Margiela. Моє серце переповнюється радісною вдячністю, а душа усміхається", — написав він.
Своє повідомлення про звільнення він опублікував у важливий день.
"Мені сьогодні 14 років — 14 років тверезості. Прожити життя краще, ніж я коли-небудь мріяв, і це завдяки двом людям — двом дійсно прекрасним людям, яких я люблю і плекаю. Однак вони надто скромні, щоб дозволити мені згадати їхні імена тут. Ми знаємо, хто вони, і я вічно їм зобов'язаний, вічно вдячний " .
Також він подякував бренду Maison Margiela, своїй команді, сім'ї та всім причетним, які працювали і підтримували його усі ці роки. Бренд став його домом і порятунком після величезного антисемітського скандалу, через який його звільнили з посади креативного директора брендів Dior та його іменної марки Galliano.
Відомий модельєр також опублікував мрійливий знімок зроблений із сигаретою у руці біля вікна. Куди тепер він вирушить, поки що залишається загадкою, але сміємо припустити, що "вкрасти" його міг Дім Chanel, який уже тривалий час був без креативного директора, а останні колекції бренду часто критикували.
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