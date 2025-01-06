Оце новина: Зендея в золотій сукні від Louis Vuitton спровокувала чутки про заручини

2025 рік розпочався розкішно – у Лос-Анджелесі відбувся традиційний "Золотий глобус". Це один із найпрестижніших заходів у світі кінематографу і вже протягом багатьох років його називають репетицією "Оскара".

Серед номінантів 82-ї церемонії була акторка Зендея. Дівчина претендувала на золоту статуетку у категорії "Найкраща акторка в комедії чи мюзиклі" за свою роль у фільмі "Суперники".

Зендея / Фото: Associated Press

На червону доріжку Зендея вийшла в кастомній золотій сукні від Модного дому Louis Vuitton. Вбрання було трохи в ретроестетиці, виконане з однотонного шовку, у нього не було бретельок, а також сукня була приталена, чим підкреслювала фігуру молодої акторки.

На спині вбрання був довгий і пишний шлейф, який робив його оригінальнішим. Образ Зендея доповнила туфлями у колір сукні, короткою зачіскою та розкішними прикрасами від відомого бренду ювелірних виробів Bvlgari.

Зендея / Фото: Associated Press

Також вона спровокувала чутки про заручини зі своїм бойфрендом Томом Голландом, адже на її безіменному пальці була каблучка з величезним діамантом від бренду Jessica McCormack.

Зендея / Фото: Associated Press

Жодних подробиць про свій новий статус Зендея поки не розповіла і, схоже, нам доведеться почекати, поки вона підтвердить чи спростує чутки про заручини. Однак є кілька ознак, що вказують на те, що вона та її давній бойфренд заручені. У нещодавньому інтерв'ю журналу Men's Health, яке з'явилося на 2 січня 2025 року, Голланд порушила питання про дітей - "Коли у мене будуть діти, ви більше не побачите мене в кіно", - сказав він. "Гольф і тато. А я просто зникну з лиця землі".

Зендея / Фото: Associated Press

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