Оце новина: Зендея в золотій сукні від Louis Vuitton спровокувала чутки про заручини

2025 рік розпочався розкішно – у Лос-Анджелесі відбувся традиційний "Золотий глобус". Це один із найпрестижніших заходів у світі кінематографу і вже протягом багатьох років його називають репетицією "Оскара".
Серед номінантів 82-ї церемонії була акторка Зендея. Дівчина претендувала на золоту статуетку у категорії "Найкраща акторка в комедії чи мюзиклі" за свою роль у фільмі "Суперники".
На червону доріжку Зендея вийшла в кастомній золотій сукні від Модного дому Louis Vuitton. Вбрання було трохи в ретроестетиці, виконане з однотонного шовку, у нього не було бретельок, а також сукня була приталена, чим підкреслювала фігуру молодої акторки.
На спині вбрання був довгий і пишний шлейф, який робив його оригінальнішим. Образ Зендея доповнила туфлями у колір сукні, короткою зачіскою та розкішними прикрасами від відомого бренду ювелірних виробів Bvlgari.
Також вона спровокувала чутки про заручини зі своїм бойфрендом Томом Голландом, адже на її безіменному пальці була каблучка з величезним діамантом від бренду Jessica McCormack.
Жодних подробиць про свій новий статус Зендея поки не розповіла і, схоже, нам доведеться почекати, поки вона підтвердить чи спростує чутки про заручини. Однак є кілька ознак, що вказують на те, що вона та її давній бойфренд заручені. У нещодавньому інтерв'ю журналу Men's Health, яке з'явилося на 2 січня 2025 року, Голланд порушила питання про дітей - "Коли у мене будуть діти, ви більше не побачите мене в кіно", - сказав він. "Гольф і тато. А я просто зникну з лиця землі".
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