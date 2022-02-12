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Оце образ: Арнольд Шварценеггер у яскравій сорочці та крокодилових туфлях сходив на популярне шоу

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Оце образ: Арнольд Шварценеггер у яскравій сорочці та крокодилових туфлях сходив на популярне шоу

Арнольд Шварцнеггер / Getty Images

У такому образі ми знаменитість не бачили давно.

Найчастіше Арнольда Шварценеггера фотографують під час велопрогулянок із друзями чи дітьми, проте вчора знаменитого культуриста, актора та колишнього губернатора Каліфорнії сфотографували дорогою на популярне шоу Jimmy Kimmel Live.

74-річна знаменитість вибрав для ефіру цікаве вбрання — яскраву сорочку-гавайку, синій піджак та джинси. На поясі у нього був ремінь з великою пряжкою, а взув він коричневі крокодилові туфлі.

Арнольд Шварцнеггер / © Getty Images
Арнольд Шварцнеггер / Getty Images

В інтерв'ю Шварценеггер розповів про своїх домашніх тварин і улюбленого віслюка Лулу. Також відповідаючи на запитання ведучого актор зазначив, що не знає стать майбутньої дитини своєї дочки Кетрін, але дуже пишається нею і шалено любить.

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