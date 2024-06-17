Оце образ: французька модель Летиція Каста сяяла у відвертій сукні з прозорими вставками

У Мілані в межах Тижня чоловічої моди відбувся захід бренду Swarovski – виставка під назвою "Майстри світла – від Відня до Мілана". Гостею її стала французька зірка - модель та акторка Летиція Каста.

Летиція Каста / Фото: Associated Press

Її вбрання для цього заходу приголомшило наповал — Летиція одягла чорну сукню з прозорими вставками, які були на декольте, стегнах та талії.

Поділ у неї був асиметричним і з кількома стрічками тканини, що спадали донизу, як торочка. Доповнювали цей образ масивні прикраси від Swarovski: браслети, кольє-чокер та сережки.

Летиція Каста / Фото: Associated Press

Волосся зірки було укладено назад у гладку зачіску, а завершували цей лук чорні мюлі на підборах і легкий макіяж.

Летиція Каста / Фото: Associated Press

Минулого тижня Каста з'явилася на публіці в не менш ефектному вбранні. Вона потрапила під приціл папараці на яхті в Італії, коли прямувала на острів Капрі, де відбувся показ бренду Jacquemus осінь-зима 2024-2025. На Летиції була чорна довга сукня з відвертим декольте.

Летиція Каста / Фото: Getty Images

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