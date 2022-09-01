Оце образ: італійська акторка одягла сміливу сукню з прозорим верхом на червону доріжку

Грета Ферро - модель, акторка-початківець і просто стильна італійка, про яку вже говорить весь світ. Дівчина вперше привернула увагу своєю роллю у серіалі "Зроблено в Італії", присвяченому моді, а також регулярно з'являється на головному кінофестивалі Європи, де демонструє свої красиві образи.

Цього року особливою популярністю у зірок користувався бренд Armani і Грета теж вирішила віддати йому перевагу. Акторка вийшла у день відкриття 79-го Венеційського кінофестивалю у розкішному та, безумовно, сміливому образі з колекції 2016 року.

Сукня Грети була виконана з двох видів тканини - верх із прозорої сітки, а спідниця із важкого чорно оксамиту з баскою та шлейфом. Верхня частина сукні також мала декоративні елементи: рукави були розшиті бісером, а також вишивка із чорного бісеру була в зоні грудей.

Грета Ферро / Фото: Getty Images

Своє красиве кучеряве волосся вона уклала у високу і трохи недбалу зачіску і доповнила лук макіяжем та довгими сережками.

До речі, Грета також є обличчям Armani beauty, тому, швидше за все, вибір цього бренду для такої важливої появи вона зробила не просто так. Зазначимо, що також в Armani цього року на доріжці сяяли Тесса Томпсон та Валентина Сампайо.

Читайте також: