Оце образ: Кетрін Зета-Джонс продемонструвала стрункі ноги у міні

Акторка Кетрін Зета-Джонс потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку на інтерв'ю шоу LIVE With Kelly and Ryan. 53-річна зірка, яку можна побачити в новому серіалі "Венздей", була у сексуальній темно-червоній спідниці з розрізом до стегна та ґудзиками від бренду Materiel, яку вона поєднала із чорним топом.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Доповненням луку акторки стали червоні туфлі із прозорими платформами, пальто-кейп та чорні сонцезахисні окуляри. Волосся вона уклала в легкі хвилі і завершила образ сережками-кільцями та макіяжем.

Того ж дня Кетрін відвідала інтерв'ю на програмі "Пізньої ночі із Сетом Маєрсом". Перед камерами вона з'явилася вже у чорному ансамблі із золотою вишивкою та чорними туфлями. Цей образ також демонстрував стрункі ноги суперзірки.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що декількома днями раніше акторка вийшла на червону доріжку в бордовій сукні з американською проймою від бренду Elie Saab. У вбрання була розкішна вишивка лелітками, прозорі вставки та дуже глибоке декольте. Доповнювала це вбрання накидка з довгими рукавами, зачіска та макіяж.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

У цьому образі Кетрін Зета-Джонс завітала на прем'єра фільму "Скарб нації: край історії", а компанію їй на заході склав син Ділан Майкл Дуглас.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

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