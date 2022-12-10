Оце образ: Кетрін Зета-Джонс продемонструвала стрункі ноги у міні

У знаменитості чудова фігура, яку вона вміло підкреслює ефектним вбранням.
Акторка Кетрін Зета-Джонс потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку на інтерв'ю шоу LIVE With Kelly and Ryan. 53-річна зірка, яку можна побачити в новому серіалі "Венздей", була у сексуальній темно-червоній спідниці з розрізом до стегна та ґудзиками від бренду Materiel, яку вона поєднала із чорним топом.
Доповненням луку акторки стали червоні туфлі із прозорими платформами, пальто-кейп та чорні сонцезахисні окуляри. Волосся вона уклала в легкі хвилі і завершила образ сережками-кільцями та макіяжем.
Того ж дня Кетрін відвідала інтерв'ю на програмі "Пізньої ночі із Сетом Маєрсом". Перед камерами вона з'явилася вже у чорному ансамблі із золотою вишивкою та чорними туфлями. Цей образ також демонстрував стрункі ноги суперзірки.
Нагадаємо, що декількома днями раніше акторка вийшла на червону доріжку в бордовій сукні з американською проймою від бренду Elie Saab. У вбрання була розкішна вишивка лелітками, прозорі вставки та дуже глибоке декольте. Доповнювала це вбрання накидка з довгими рукавами, зачіска та макіяж.
У цьому образі Кетрін Зета-Джонс завітала на прем'єра фільму "Скарб нації: край історії", а компанію їй на заході склав син Ділан Майкл Дуглас.
Читайте також:
- У сукні зі спокусливим декольте: чарівна Кетрін Зета-Джонс на прем'єрі серіалу
- Кетрін Зета-Джонс захопилася сміливістю українських жінок
- Як богиня: Кетрін Зета-Джонс у сукні кольору стиглої вишні сяяла на премії "Еммі"