Оце образ: красива Гіларі Дафф з'явилася на заході у малиновій сукні з декольте

Оце образ: красива Гіларі Дафф з'явилася на заході у малиновій сукні з декольте

Вона вибрала сукню дуже гарного відтінку і зробила ефектний макіяж.

Акторка та співачка Гіларі Дафф стала однією з гостей благодійного заходу у Лос-Анджелесі – гала-концерт Baby2Baby, який відбувався у Pacific Design Center. Для своєї появи зірка одягла малинову сукню від бренду Osman Yousefzada, яка була повністю розшита лелітками.

Хіларі Дафф / Associated Press

Сукня мала V-подібне декольте та довгі рукави. Також прикрасою вбрання став високий розріз збоку, який демонструє ногу зірки. Гіларі доповнила образ чорним клатчем, босоніжками та діамантовими сережками у шах. На обличчі у акторки був макіяж із насиченою помадою під колір сукні.

Хіларі Дафф / Associated Press

Також захід Baby2Baby відвідали Джефф Безос із подругою, кохана Леонардо Ді Капрі Каміла Морроне та модель Міранда Керр із чоловіком.

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