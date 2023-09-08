Оце образ: модель Джулія Фокс прийшла на захід у вбранні розшитому справжніми годинниками

Вона велика прихильниця спірних речей та "голих" образів.
Епатажна американська модель Джулія Фокс потрапила під приціл папараці після гламурного світського заходу. Вона любить епатувати і завжди одягає максимально кричущі та незвичайні образи.
6 вересня Джулія відвідала захід бренду Pandora, який відбувся у престижному Нью-Йоркському районі, в епатажному мінівбранні. На Фокс був дуже тісний топ і шкіряна спідниця, але прикрашені вони були різними наручними годинниками.
Цей химерний комплект модель доповнила довгим чорним шкіряним плащем, яскравим макіяжем, капроновими колготками та взуттям з шипами від бренду Abra. Також Фокс тримала в руці чорну сумку обшиту безліччю пряжок від SEKS, а на голові у неї була перука з чорним довгим волоссям.
Те, що Джулія Фокс стала "ангелом" Victoria's Secret бренд повідомив нещодавно опублікувавши знімок моделі на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також:
- У чорній перуці та з "крилами" на спині: Джулія Фокс в епатажному образі прийшла на вечірку Victoria's Secret
- З чорними губами та в шкіряному тренчі: Джулія Фокс відвідала модний показ у зухвалому образі
- У химерній сукні-сорочці: Джулія Фокс у мінівбранні прогулялася Нью-Йорком