Оце образ: модель Джулія Фокс прийшла на захід у вбранні розшитому справжніми годинниками

Епатажна американська модель Джулія Фокс потрапила під приціл папараці після гламурного світського заходу. Вона любить епатувати і завжди одягає максимально кричущі та незвичайні образи.

6 вересня Джулія відвідала захід бренду Pandora, який відбувся у престижному Нью-Йоркському районі, в епатажному мінівбранні. На Фокс був дуже тісний топ і шкіряна спідниця, але прикрашені вони були різними наручними годинниками.

Цей химерний комплект модель доповнила довгим чорним шкіряним плащем, яскравим макіяжем, капроновими колготками та взуттям з шипами від бренду Abra. Також Фокс тримала в руці чорну сумку обшиту безліччю пряжок від SEKS, а на голові у неї була перука з чорним довгим волоссям.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Те, що Джулія Фокс стала "ангелом" Victoria's Secret бренд повідомив нещодавно опублікувавши знімок моделі на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Образи Джулії Фокс (29 фото)