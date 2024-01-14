Оце образ: наречена мільярдера Джеффа Безоса з'явилася на публіці у прозорій сукні та мініспідниці

Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса — 54-річна Лорен Санчес — вийшла у світ у сексуальному образі. Разом із Безосом вона відвідала Тиждень моди у Мілані.

Пара побувала на показі бренду Dolce&Gabbana, де демонструвалася колекція чоловічого одягу осінь-зима 2024-2025. Для заходу вони одяглися ефектно, чим привернули увагу.

На Лорені був чорний топ, мініспідниця з квітами, а також біла сорочка, яку вона носила розстебнутою на грудях. Також жінка додала в образ чорні колготки, босоніжки на підборах, маленьку сумку та блейзер. Волосся Лорен зібрала у високу зачіску та завершила образ сонцезахисними окулярами. Джефф для показу обрав також образ у темних тонах. Мільярдер поєднав сорочку зі штанами, бомбером та туфлями з пряжками.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Після показу вона відвідала вечірку бренду. Для цього заходу Санчес одягла сексуальну повністю прозору мереживну сукню зі сміливим декольте. З-під цього вбрання просвічувалися чорні труси жінки. Образ вона доповнила босоніжками на підборах, окулярами, блейзером та великою шовковою квіткою. Безос же одягнув для вечірки оксамитовий костюм та сорочку.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у стосунках вони від 2018 року. Публічним їхній роман став у лютому 2019 року. Після викриття Джефф розлучився з дружиною — письменницею Макензі Таттл, з якою пробув в офіційному шлюбі 26 років. Лорен розлучилася з чоловіком Патріком Вайтселлом, з яким пробула в шлюбі 13 років. Заручилася вона з Безосом 22 травня 2023 року.

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