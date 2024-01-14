Оце образ: наречена мільярдера Джеффа Безоса з'явилася на публіці у прозорій сукні та мініспідниці

Пара разом відвідала Тиждень моди у Мілані.
Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса — 54-річна Лорен Санчес — вийшла у світ у сексуальному образі. Разом із Безосом вона відвідала Тиждень моди у Мілані.
Пара побувала на показі бренду Dolce&Gabbana, де демонструвалася колекція чоловічого одягу осінь-зима 2024-2025. Для заходу вони одяглися ефектно, чим привернули увагу.
На Лорені був чорний топ, мініспідниця з квітами, а також біла сорочка, яку вона носила розстебнутою на грудях. Також жінка додала в образ чорні колготки, босоніжки на підборах, маленьку сумку та блейзер. Волосся Лорен зібрала у високу зачіску та завершила образ сонцезахисними окулярами. Джефф для показу обрав також образ у темних тонах. Мільярдер поєднав сорочку зі штанами, бомбером та туфлями з пряжками.
Після показу вона відвідала вечірку бренду. Для цього заходу Санчес одягла сексуальну повністю прозору мереживну сукню зі сміливим декольте. З-під цього вбрання просвічувалися чорні труси жінки. Образ вона доповнила босоніжками на підборах, окулярами, блейзером та великою шовковою квіткою. Безос же одягнув для вечірки оксамитовий костюм та сорочку.
Нагадаємо, що у стосунках вони від 2018 року. Публічним їхній роман став у лютому 2019 року. Після викриття Джефф розлучився з дружиною — письменницею Макензі Таттл, з якою пробув в офіційному шлюбі 26 років. Лорен розлучилася з чоловіком Патріком Вайтселлом, з яким пробула в шлюбі 13 років. Заручилася вона з Безосом 22 травня 2023 року.
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