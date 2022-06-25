Оце образ: Наталі Портман сфотографували у чорному міні та на високих підборах дорогою на телешоу

Оце образ: Наталі Портман сфотографували у чорному міні та на високих підборах дорогою на телешоу

Акторка обрала вбрання від люксового бренду, заснованого 2014 року польською дизайнеркою Магдаленою Бутрим.

Голлівудська зірка потрапила під приціл папараці дорогою на шоу Jimmy Kimmel Live, щоб розповісти Шону Хейсу, який став запрошеним ведучим цього випуску, про прем'єра фільму "Тор: Любов і Грім", а також ще про кілька цікавих подробиць свого життя.

Для ефіру 41-річна знаменитість обрала дуже ефектну чорну мінісукню з безліччю складок від бренду Magda Butrym. Вона мало незвичайний крій, а також американську пройму, трикутний виріз на декольте, яке прикрашала велика квітка. Доповнила своє екстремально коротке вбрання Наталі замшевими туфлями-човниками Christian Dior, невеликим прямокутним клатчем та ймовірно сонцезахисними окулярами від Oliver Peoples Rishell.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Завершили образ сережки-кільця, макіяж та зібране в пучок волосся.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Але це не єдиний розкішний образ зірки. Учора Портман з'явилася на прем'єрі фільму "Тор: Любов і Грім" у приголомшливій "металевій" мінісукні зі скошеною бретелькою на одне плече від бренду Celine.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

На українських екранах вихід фільму заплановано на 21 липня.

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