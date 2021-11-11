Оце образ: Ніколь Кідман зачарувала вбранням з високим розрізом

Такого образу від Ніколь точно ніхто не чекав.

Голлівудська акторка Ніколь Кідман та її чоловік Кіт Урбан відвідали 55-річну церемонію вручення нагород у галузі кантрі-музики Country Music Association Awards. Захід выдбувався у середу, 10 листопада, у місті Нешвіллі.

Для заходу зірка вирішила вибрати вбрання Saint Laurent з колекції весна-літо 2022, яке підкреслило її витончену фігуру. Сукня мала асиметричний верх з одним рукавом, а також ефектний виріз на талії та високий розріз збоку, який надавав образу краплю сексуальності. Єдиною окрасою цієї розкішної однотонної сукні став великий бант на стегні.

Ніколь Кідман / Associated Press

Своє вбрання Ніколь доповнила масивними золотими прикрасами у вигляді змій на зап'ястях та сережками у вухах. Також вона взула чорні туфлі із золотистими деталями на мисі, а ось волосся уклала в елегантну зачіску з локонами, які обрамляли її обличчя.

Ніколь Кідман / Associated Press

Що стосується Кіта, то він був не настільки карколомним, як його дружина і залишився вірним своєму стилю, одягнувши чорну футболку, блискучий піджак і чорні штани з черевиками.

Ніколь Кідман / Associated Press

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