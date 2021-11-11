Оце образ: Ніколь Кідман зачарувала вбранням з високим розрізом

Такого образу від Ніколь точно ніхто не чекав.
Голлівудська акторка Ніколь Кідман та її чоловік Кіт Урбан відвідали 55-річну церемонію вручення нагород у галузі кантрі-музики Country Music Association Awards. Захід выдбувався у середу, 10 листопада, у місті Нешвіллі.
Для заходу зірка вирішила вибрати вбрання Saint Laurent з колекції весна-літо 2022, яке підкреслило її витончену фігуру. Сукня мала асиметричний верх з одним рукавом, а також ефектний виріз на талії та високий розріз збоку, який надавав образу краплю сексуальності. Єдиною окрасою цієї розкішної однотонної сукні став великий бант на стегні.
Своє вбрання Ніколь доповнила масивними золотими прикрасами у вигляді змій на зап'ястях та сережками у вухах. Також вона взула чорні туфлі із золотистими деталями на мисі, а ось волосся уклала в елегантну зачіску з локонами, які обрамляли її обличчя.
Що стосується Кіта, то він був не настільки карколомним, як його дружина і залишився вірним своєму стилю, одягнувши чорну футболку, блискучий піджак і чорні штани з черевиками.
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