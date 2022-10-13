Оце образ: співачка Сіара з'явилася на заході у сукні з "голим" ефектом

Лук знаменитості вийшла дуже ефектним.
12 жовтня у Нешвіллі, штат Теннессі, відбувся захід Artists of the Year 2022, організований американським телеканалом CMT, орієнтованим на кантрі музику. Однією з гостей заходу стала співачка Сіара.
Перед камерами зірка з'явилася у сексуальній чорній сукні від бренду David Koma із нової колекції 2023 року. Сукня була приталена, мала високий розріз до стегна, що відкривав ногу, а також глибоке декольте.
Верхня частина сукні була виконана у вигляді корсета, обтягнутого мереживом, що створювало "голий" ефект. Також цей незвичайний лук доповнили мереживні рукавички та босоніжки на шпильці зі стразами.
Волосся суперзірки було укладено у високу об'ємну зачіску, а на обличчі візажисти зробили їй насичений макіяж.
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