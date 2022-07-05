Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оце образ: Тіна Кунакі одягла на модне шоу джинси-кльош з величезними холошнями

Дата публікації
Перегляди
848
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оце образ: Тіна Кунакі одягла на модне шоу джинси-кльош з величезними холошнями

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Французька модель Тіна Кунакі та її чоловік Венсан Кассель відвідали 3 липня показ мод бренду Alaia, що выдбувався у Парижі у межах Тижня високої моди.

Дівчина обрала для модного шоу речі Alaia та особливу увагу привертали ефектні джинси-кльош із величезними холошнями. Незвичайні штани Тіна поєднала з білою укороченою сорочкою, що підкреслювала талію та мюлями з прозорими деталями.

Розкішне пишне волосся Кунакі було зібрано в зачіску "мальвінку". Венсан обрав менш екстравагантний образ, одягнувши світлі штани, поло з довгим рукавом та коричневі лофери.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / © Getty Images
Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Читайте також:

Наступна публікація