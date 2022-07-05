Оце образ: Тіна Кунакі одягла на модне шоу джинси-кльош з величезними холошнями

Оце образ: Тіна Кунакі одягла на модне шоу джинси-кльош з величезними холошнями

Французька модель Тіна Кунакі та її чоловік Венсан Кассель відвідали 3 липня показ мод бренду Alaia, що выдбувався у Парижі у межах Тижня високої моди.

Дівчина обрала для модного шоу речі Alaia та особливу увагу привертали ефектні джинси-кльош із величезними холошнями. Незвичайні штани Тіна поєднала з білою укороченою сорочкою, що підкреслювала талію та мюлями з прозорими деталями.

Розкішне пишне волосся Кунакі було зібрано в зачіску "мальвінку". Венсан обрав менш екстравагантний образ, одягнувши світлі штани, поло з довгим рукавом та коричневі лофери.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

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