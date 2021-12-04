Оце образ: Торі Спеллінг прийшла на захід у боді та прозорій сукні

Оце образ: Торі Спеллінг прийшла на захід у боді та прозорій сукні

Зірка популярного у 90-х телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" та мати п'ятьох дітей любить епатувати своїми вбраннями.

Акторка Торі Спеллінг стала гостею фестивалю Jingle Ball 2021, який проводився iHeartRadio у Лос-Анджелесі. Перед заходом відбулася фотосесія зірок і Торі з'явилася на ній у чорному боді та високих шкіряних чоботях. Поверх боді акторка одягла прозору мереживну сукню, що більше нагадувала пеньюар, яка була розшита лелітками і мала високий розріз.

Торі Спеллінг / Associated Press

Образ Спеллінг також доповнили бежеві колготки в сіточку, перука з довгим волоссям та яскравий макіяж з акцентом на червоних губах та накладними віями. Манікюр зірки був виконаний у нюдовій гамі, а кожен палець її руки прикрашав перстень.

Торі Спеллінг / Associated Press

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