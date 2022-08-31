Оце педикюр: Ліла Мосс шокувала підписників своїми нігтями

Модель і дочка Кейт Мосс — Ліла — справила на шанувальників враження своїм педикюром, знімок якого опублікувала в Instagram.

19-річна Ліла Мосс опублікувала фото своїх ніг великим планом. Вона взута в сріблясті босоніжки, посипані стразами, а її довгі нігті нафарбовані червоним лаком.

Такий педикюр дівчина зробила спеціально для фотосесії журналу Perfect Magazine для нового вересневого випуску. Після того, як модель поділилася цим знімком із 409 тисячами підписників, вони поцікавилися, а як Ліла одягає шкарпетки або інше взуття з такими нігтями.

Питання, звичайно, залишилося без відповіді.

Ліла Мосс / Фото: Instagram Ліли Мосс

До речі, нещодавно стало відомо, що Ліла з'явиться в календарі Pirelli 2023 року, для якого далекого 1994 року вперше знімалася її мати-супермодель Кейт Мосс.

Нагадаємо, сама Кейт нещодавно голосно заявила про свій новий бренд, який випускатиме косметику для догляду за тілом. Навіть знялася у пікантній фотосесії оголеною.

Кейт Мосс та Ліла Мосс / Фото: Getty Images

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