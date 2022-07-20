Оце поворот: 58-річний Бред Пітт прийшов на прем'єру фільму у спідниці та м'ятій сорочці

Після недавніх заяв актора про те, що він хворіє на прозопагнозію, яку ще називають лицьовою сліпотою, він, ймовірно, вирішив розвіяти імідж немічного, який сам собі створив і показати, що порох у порохівницях ще є.

Ти паче, що незабаром на екрани вийде нова картина Девіда Літча "Швидкісний поїзд" з Бредом Піттом у головній ролі, тому зараз активно відбуваються прем'єрні покази цього бойовика. Власне з цього приводу оскароносний актор прибув до Європи, де за останні кілька днів відбулися прем'єри у Парижі та Берліні.

Для Паризької червоної доріжки Пітт одягнув темно-синій кежуал-костюм, сіру майку та кеди. На очах у зірки били сонцезахисні окуляри авіатори.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Перед камерами 58-річний Пітт всіляко натякав, що в новому фільмі ми побачимо не один ефектний трюк у його виконанні.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Бред Пітт / Фото: Associated Press

А ось на червоній доріжці у Берліні актор багатьох шокував вибором луку. Річ у тому, що Бред одягнув лляний образ, в якому була спідниця вище колін, піджак і рожева сорочка.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Все це він поєднав із грубими черевиками, сонцезахисними окулярами та кількома золотими ланцюжками на шиї.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Фільм з Піттом розповість про п'ятьох найманих убивць, які опиняються в одному надшвидкісному експресі, що йде із Токіо до Моріоку. Вони дізнаються, що їхні місії пов'язані, і намагаються з'ясувати, хто і навіщо зібрав їх разом. Літературною основою сценарію став роман японського письменника Котаро Ісакі "Потяг убивць".

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