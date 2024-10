Оце розріз: Лілі Коллінз блиснула ногами в ефектній сукні

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз відвідала пресвечірку після показу фільму "Барселона" у Лондоні. Акторка була в чорній і досить лаконічній сукні, адже на неї не було декору, а ось горловина була у вигляді водолазки і мала невелике драпування.

Рукави ж у сукні були довгими, а ось спідницю прикрашав високий розріз, який повністю відкривав її ноги. На Лілі також були капронові колготки та чорні туфлі.

На обличчі акторка зробила яскравий макіяж, а волосся уклала у "мокру" зачіску.

Лілі Коллінз / Фото: Getty Images

Звичайно, багато шанувальників романтичної комедії про пригоди Емілі в Парижі, не знають, що Лілі справжнісінька Nepo Baby (дитина багатих батьків), оскільки вона дочка дуже відомого британського музиканта — Філа Коллінза. Саме для неї він написав пісню You'll Be in My Heart.

Бувши дитиною Лілі навіть зустрічалася з принцесою Діаною. У 90-х її батько співпрацював із благодійним фондом принца Чарльза і, відповідно, часто з'являвся на різних прийомах. Коли Лілі була ще маленькою, батьки взяли її на один із таких заходів, і дівчинка мала вручити дружині Чарльза букет квітів.

