Оце розріз: молодша сестра Кейт Мосс одягла невдале вбрання для вечірки

Вбрання моделі вдалі не завжди.

Молодша зведена сестра британської супермоделі Кейт Мосс — 23-річна Шарлотта, яку шанувальники більше знають під ім'ям Лотті, потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли йшла на вечірку до ресторану Chiltern Firehouse.

Дівчина одягла довгу атласну сукню з коміром-стійкою і високим розрізом збоку, який повністю оголював ногу моделі. Сукня Лотті була приталеною і тому не дуже добре сіла в зоні талії.

Лотті Мосс / Getty Images

Свій лук вона доповнила чорними туфлями на величезній платформі прикрашеною стразами, але ось тільки деякі камінці відвалилися від взуття.

Лотті Мосс / Getty Images

Нагадаємо, що від недавнього часу Мосс вирішила заробляти на ню фото і робити кар'єру в закритій соцмережі для любителів фотографій і відеороликів оголених дівчат. На одному з останніх кадрів для цього ресурсу вона позувала оголеною у ванній.

Читайте також: У пікантній сукні: Лотті Мосс вперше сфотографували з бойфрендом

[media type="gallery" id="+41925"]

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання