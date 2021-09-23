Оце розріз: молодша сестра Кейт Мосс одягла невдале вбрання для вечірки

Вбрання моделі вдалі не завжди.
Молодша зведена сестра британської супермоделі Кейт Мосс — 23-річна Шарлотта, яку шанувальники більше знають під ім'ям Лотті, потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли йшла на вечірку до ресторану Chiltern Firehouse.
Дівчина одягла довгу атласну сукню з коміром-стійкою і високим розрізом збоку, який повністю оголював ногу моделі. Сукня Лотті була приталеною і тому не дуже добре сіла в зоні талії.
Свій лук вона доповнила чорними туфлями на величезній платформі прикрашеною стразами, але ось тільки деякі камінці відвалилися від взуття.
Нагадаємо, що від недавнього часу Мосс вирішила заробляти на ню фото і робити кар'єру в закритій соцмережі для любителів фотографій і відеороликів оголених дівчат. На одному з останніх кадрів для цього ресурсу вона позувала оголеною у ванній.
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