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Оце розрізи: італійська модель викликала фурор у сукні від Готьє на фестивалі у Венеції

Оце розрізи: італійська модель викликала фурор у сукні від Готьє на фестивалі у Венеції

Маріякарла Босконо і Едвард Еннінфул / Getty Images

40-річна італійська модель була присутньою на відкритті 78-го Венеційського кінофестивалю.

Маріякарла Босконо сяяла перед фотокамерами в обіймах з головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом.

Зірка красувалася перед камерами в творінні дизайнера Жана Поля Готьє, демонструючи свої красиві довгі ноги. У сукні було два дуже пікантних розрізи, Маріякарла одягла під нього тілесні колготи і взула лаковані туфлі на підборах.

Маріякарла Босконо / © Associated Press
Маріякарла Босконо / Associated Press

Сукня була кольору марсала з красивим декором спереду. Декольте дівчини прикрашало масивне кольє з каменями, вона зробила класичний вечірній макіяж, а довге волосся зібрала в низький хвіст.

Її супутник був в костюмі трійці і замшевих туфлях з малюнком собаки на одному черевику і двома кістками, що лежать хрест на хрест на іншому.

Маріякарла Босконо і Едвард Еннінфул / © Getty Images
Маріякарла Босконо і Едвард Еннінфул / Getty Images

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