Оце сюрприз: 85-річний "Крокодил Данді" Пол Гоґан вийшов у світ

Майже через 40 років після виходу на екрани захопливого австралійського фільму "Крокодил Данді" на фестивалі Westpac OpenAir Sydney презентували його відреставровану та оновлену версію.

Деякі зі сцен було вирізано, оскільки зараз вони вже неприйнятні. Згідно з виданням Daily Mail, з фільму вирізали дві хвилини нецензурного матеріалу.

Зіркою заходу став 85-річний актор Пол Гоґан, який зіграв у цій історії головну роль. Він позував на мосту перед журналістами у стильному вбранні — подовженій куртці, чорній сорочці та джинсах.

Зірка фільму "Крокодил Данді" - 85-річний Пол Гоґан - вийшов на публіку

Нагадаємо, що за роль у фільмі "Крокодил Данді" він отримав премію "Золотий глобус" і навіть 1987 року був номінований на "Оскар". У прокаті фільм зібрав 330 млн дол. і став одним з найуспішніших проєктів австралійського кінематографа. Що цікаво, Гоґан був не лише актором у цій стрічці, а й співавтором сценарію. Роль стала найпроривнішою в його кар'єрі, а персонаж — частиною попкультури в різних країнах. Деякі фрази Крокодила стали дуже популярними.

Пол Гоґан / Фото: Getty Images

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