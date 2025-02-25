Оце сюрприз: Джоді Фостер прийшла на церемонію із дорослим сином

Син акторки став її супутником вечора. Це дуже рідкісна поява.

Зірка фільмів "Мовчання ягнят" та "Контакт" — 62-річна Джоді Фостер — з'явилася на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США у бордовій сукні від Gucci, прикрашеній бісером та торочкою. Її образ доповнювали золоті браслети-манжети.

Джоді Фостер / Фото: Associated Press

Захід зірка відвідала зі своїм дорослим сином – 27-річним Чарлі Фостером, який теж став актором. Він обрав для заходу елегантний чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика. Цікавим акцентом став макіяж очей Чарлі – він підкреслив їх тінями.

Чарлі – старший син акторки. Він народився, коли вона була у 14-річних стосунках з Сідні Бернард. Також у них народився син Крістофер 2001 року. Фостер – їхня біологічна мати, а ось особистість їхнього біологічного батька не розголошується.

Джоді Фостер із сином / Фото: Associated Press

Останнім часом знамениті мами часто приходять на захід із синами. Наприклад, Різ Візерспун привела у світ 21-річного сина Дікона на врученні премії WSJ. Magazine Innovators Awards, а ось Зої Салдана відвідала із трьома синами 40-й щорічний Міжнародний кінофестиваль.

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