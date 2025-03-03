Оце сюрприз: Мег Раян, яка рідко буває на публіці, відвідала "Оскар" та вечірку Vanity Fair

Зірка романтичних комедій 80-х та 90-х років відвідала вручення кінопремії у Каліфорнії.

Для 97-ї церемонії нагородження 63-річна акторка Мег Раян вибрала лаконічну сукню модного винного кольору.

Її вбрання було розроблено брендом Ashi Studio. Сукня не мала бретельок, була прикрашена прямим декольте, а також розрізами на спідниці.

Мег Раян / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнили босоніжки чорного кольору від Prada, кілька гламурних каблучок із величезним камінням, а також браслет на зап'ясті.

Мег Раян / Фото: Associated Press

Макіяж її був лаконічним, а волосся стилісти уклали Мег в об'ємні локони.

Мег Раян / Фото: Associated Press

Завітала вона, щоб вийти на сцену для оголошення переможця в номінації "Найкращий фільм". З'явилася вона на заході зі своїм давнім колегою з фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі" Біллом Крісталом.

Мег Раян та Біллі Крістал / Фото: Associated Press

Мег Раян та Біллі Крістал / Фото: Associated Press

Потім Мег прийшла на ще один захід – зіркову вечірку Vanity Fair Oscar Party. На акторці була бежева сукня з вишивкою бісером.

Мег Раян / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що від моменту виходу фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі" минуло вже 35 років і 22 січня, актори, які зіграли головні ролі — 76-річний Біллі Крістал і 63-річна Мег Раян — опублікували спільне фото на своїх сторінках у Instagram. Воно було даниною поваги фільму.

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