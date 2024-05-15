Оце сюрприз: Різ Візерспун анонсувала повернення "Білявки в законі"

Це був один з культових фільмів нульових, який зробив з Різ Візерспун зірку.

Акторка Різ Візерспун з'явилася на презентації Amazon у Нью-Йорку у гламурному яскраво-рожевому вбранні. Її лук включав твідовий жакет на ґудзиках і мініспідницю. Також зірка одягла слінгбеки на підборах, зробила укладання з об'ємними локонами та макіяж. На руках акторка тримала маленького пса із рожевою амуніцією.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Цей образ є відсиланням до її кіношної персонажки — милої красуні на ім'я Ель Вудс із фільму 2001 року "Білявка в законі". Річ у тому, що зірка анонсувала, що зараз у виробництві перебуває серіал, який стане спінофф цієї історії.

Новий серіал, який вийде на Amazon Prime Video, розповість про життя юристкир до вступу у Гарвардський університет, зосередивши увагу на її житті як звичайної старшокласниці 90-х. Анонс серіалу та повернення Ель Вудс акторка зробила у Instagram.

Виробництвом займатиметься Amazon та студія Різ Hello Sunshine. Прем'єра запланована на 2025 рік.

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