Оце так форми: Ніколь Шерзінгер похизувалася сексуальною фігурою

Зірка показала фото в бікіні.

Співачка і учасниця групи The Pussycat Dolls — 42-річна Ніколь Шерзінгер, відпочиває в Португалії. Звідти він ділиться гарними кадрами.

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Так, Ніколь позувала для фото в білосніжному бікіні і ковбойському капелюсі. Вона зображена на тлі гір у пустельній місцевості.

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Також артистка показала кілька селфі, акцент на яких зроблений на її пишних грудях. Шию зірки прикрашають кілька підвісок, а на обличчі, схоже, немає макіяжу. Ніколь має розкішний вигляд.

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

"Вона була темною конячкою", — залишила підпис під знімками Шерзінгер.

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер демонструвала ефектний образ. Вона одягла яскравий латексний костюм в клітину, що складався топа, що підкреслював її груди, спідниці з басками і рукавичок.

Образи Ніколь Шерзінгер (15 фото)

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