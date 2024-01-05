Оце так м'язи: Кім Кардашян захопила своєю фізичною формою

Виявляється, зірка ходить до спортзалу не лише для гарних селфі.

43-річна учасниця реаліті-шоу, модель та бізнесвумен – Кім Кардашян – показала відео зі свого тренування у залі. Фоловерів здивували рельєфні спина та плечі зірки.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Вона займалася зі своєю сестрою Глое, яка і зняла відео. Кім у спортивному топі та лосинах виконувала тягу зі штангою. У неї чудова фізична форма, а м'язи дуже рельєфні — заняття спортом не проходять даремно.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала різдвяні фото з дітьми, що підросли. На фотографіях Кардашян постала разом зі своїми дітьми – 10-річною Норт, 8-річним Сейнтом, 5-річною Чикаго та 4-річним Псаломом.

Кім Кардашян із дітьми / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із дітьми / Фото: Instagram Кім Кардашян

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