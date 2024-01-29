Оце так: модель у сексуальній білизні постала на червоній доріжці премії "порно-Оскар"

Мелісса Стреттон у білизні продемонструвала підтягнуте тіло на заході.
Модель і порноакторка Мелісса Стреттон стала гостею премії AVN Awards, що відбулася у Лас-Вегасі. Це кінонагорода американського журналу AVN (Adult Video News), якою нагороджують за досягнення у створенні фільмів для дорослих. Її ще називають "порно-Оскар".
Мелісса з'явилася на червоній доріжці у чорному подовженому жакеті від Gucci з підкладкою, повністю прикрашеною камінням. Вона розстебнула жакет і спустила його до ліктів. Стреттон продемонструвала свою підтягнуту фігуру і сексуальне декольте. Під жакетом на ній була спокуслива чорна білизна.
Мелісса зібрала волосся у гладкий ниький пучок, зробила макіяж із чорними стрілками і помадою шоколадного відтінку, вуха прикрасила діамантовими середками-цвяшками і взула чорні босоніжки на шпильках.
Нагадаємо, порноакторка Гейлі Роуз постала на червоній доріжці у прозорій сукні в сітку і без білизни.
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