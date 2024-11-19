Оце так несподіванка: акторка позувала на церемонії у сукні, на якій сидів живий жук

Джерні Смоллетт напевно й не помітила несподіваного гостя на своєму вбранні.

Американська акторка Джерні Смоллетт відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards, яка відбулася в The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.

Для такої події вона обрала елегантну червону сукню без бретельок від бренду Louis Vuitton. Вбрання мало спокусливе декольте і пишну спідницю з ефектом пом'ятості.

Джерні Смоллетт / Фото: Associated Press

А ще було несподіванкою помітити на подолі вбрання Смоллетт живого жука, якому пощастило потрапити на світський захід і позувати фотографам.

Джерні Смоллетт / Фото: Associated Press

Джерні зробила укладання з боковим проділом, макіяж із шоколадним блиском на губах і завершила лук прикрасами з камінням.

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