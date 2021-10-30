Оце так несподіванка: учасники "Холостячки" заскочили Злату Огнєвіч у пікантній позі з чоловіком на кухні

Учасники проєкту були спантеличені побаченим.
Вчора, 29 жовтня, відбувся сьомий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка". Головна героїня проєкту – Злата Огнєвіч – продовжує краще дізнаватися чоловіків, які борються за її серце.
Під час вечірки, яку Злата організувала з учасниками під час відпочинку в Одесі, один з чоловіків – Дмитро Шевченко – покликав її на кухню і запропонував приготувати піцу його руками, оскільки артистка сама готувати не любить.
Діма мав стати позаду Злати, заплющити очі і лише за допомогою рук та підказок Огнєвіч приготувати піцу. Співачка залюбки погодилася на такий кулінарний експеримент і назвала це перевіркою на довіру.
А Дмитро не просто так обрав саме таку гру, він був впевнений, що вона зблизить його із артисткою.
"Це було прикольно. Заплющені очі. Була повна довіра", - поділився поза кадром Шевченко.
"У нас з Дімою вийшов чудовий тандем", - зізналася Огнєвіч.
Поки Шевченко і Огнєвіч у пікантній позі готували піцу, інші учасники вирішили подивитися, чому їх так довго немає. Вони підійшли до вікна і були спантеличені тим, що побачили.
"Що відбувається? Я не розумію, де руки Злати, де руки Діми. Рухи такі дивні. Це взагалі ненормально. Це занадто. Я не хочу більше на це дивитися", - говорили одне одному чоловіки.
А Злата та Дмитро були задоволені цікавим експериментом. До речі, піца, приготована чоловіком навпомацки, вийшла дуже смачна.
"Було весело. Це зближує" - поділилася Злата із Дмитром.
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