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Оце так новина: Ешлі Олсен вперше стала мамою

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Оце так новина: Ешлі Олсен вперше стала мамою

Ешлі Олсен / Фото: Associated Press

37-річна акторка Ешлі Олсен вперше стала мамою. Вона народила сина від чоловіка Луї Ейснера.

У грудні 2022 року Ешлі вийшла заміж за 33-річного Ейснера. Тепер видання Daily Mail з посиланням на TMZ повідомляє, що кілька місяців тому у пари народився син. Вагітність акторки тримали у секреті.

Пара пов'язала себе узами шлюбу під час секретної церемонії, що відбулася у приватній резиденції Bel-Air 28 грудня. Весілля було скромним, лише на 50 гостей. Серед них була і сестра-близнюк Ешлі – Мері-Кейт Олсен та їхня молодша сестра Елізабет Олсен. Заручена пара була від 2019 року.

Луї художник, а його мати Ліза Ейснер — відома фешнфотографиня та дизайнерка прикрас для зірок. А його батько Ерік Ейснер працює топменеджером у сфері шоубізнесу.

Ешлі Олсен із чоловіком Луї Ейснером / © Getty Images
Ешлі Олсен із чоловіком Луї Ейснером / Фото: Getty Images

До того, як зустріти Луї у Ешлі було два довгострокові романи та кілька інтрижок із відомими чоловіками. Зокрема з Меттом Капланом, Джаредом Лето, ресторатором Скоттом Сартіано, велосипедистом Ленсом Армстронгом та дизайнером одягу Грегом Чейтом.

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Дата публікації
Перегляди
345
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