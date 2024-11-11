Оце так новина: Меган Фокс оголеним фото повідомила про четверту вагітність

38-річна американська акторка та модель вчетверте стане мамою.
Меган Фокс чекає на четверту дитину від свого коханого – 34-річного музиканта Machine Gun Kelly. Радісною новиною зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Вона опублікувала провокаційний знімок, на якому позує оголеною і вся облита чорною фарбою. Однією рукою Меган прикриває груди, а іншою тримається за помітно округлий вагітний живіт.
На іншій світлині Фокс показує тест на вагітність із позитивним результатом.
"Нічого насправді не втрачено. З поверненням", – підписала вона фото.
Нагадаємо, Меган Фокс пережила викидень на 10 тижні вагітності. Про це вона розповіла у своїх мемуарах. Дитина була від Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).
Понад 10 років Меган була одружена з американським актором Браяном Остін Гріном. У них є троє синів: Ноа (27 вересня 2012), Боді (12 лютого 2014 року) і Джорні (4 серпня 2016).
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