Оце так поворот: папараці зробили епічні фото на зніманнях продовження "Сексу і міста"

Схоже, що у другому сезоні на нас чекає багато несподіваних сцен.

Зараз у Нью-Йорку вирує робота над продовженням серіалу "Секс і місто" і це попри те, що перший сезон "І просто так…" глядачі дуже багато критикували через недоречні жарти та помилки костюмерів. Також багато дісталося сиквелу і через сексскандалу з Крісом Нотом.

Однак шоу було вирішено знімати далі і традиційно всі подробиці цього сезону команда тримає в секреті. Іноді трохи поглянути на знімальний процес дозволяють фото папараці та одні з останніх їхніх кадрів досить здивували.

На нових знімках була зображена акторка Саріта Чоудгурі, яка в серіалі виконує роль ріелторки Сіми Патель. Акторка одягнена у вільну сукню молочного відтінку з геометричним малюнком та босоніжки Gucci, а в руці вона тримає знамениту сумку Birkin від бренду Hermès.

Саріта Чоудгурі / Фото: Getty Images

За сюжетом героїня виходить із будівлі і розмовляє телефоном, але раптом злодій вихоплює її дорогу сумку і тікає. Не розгубившись, Сіма починає бігти за хлопцем.

Саріта Чоудгурі / Фото: Getty Images

Саріта Чоудгурі / Фото: Getty Images

Чи наздогнала вона злодія, ми, ймовірно, вже дізнаємося в самому серіалі, прем'єра якого попередньо запланована на весну 2023 року.

Саріта Чоудгурі / Фото: Getty Images

Саріта Чоудгурі / Фото: Getty Images

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