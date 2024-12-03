Оце так сюрприз: Вєрка Сердючка з'явилася на музичній премії і феєрично запалила на сцені

Вчора, 2 грудня, у Національному палаці мистецтв "Україна" відбулася третя незалежна музична премія MUZVAR AWARDS 2024, на якій побувала редакція Леді.Тсн.ua. Приємною несподіванкою для всіх стала поява на сцені VERKA SERDUCHKA, адже те, що вона виступить на концерті, тримали у таємниці.

Артистка з'явилася на заході разом зі своєю "мамою" і бендом. Публіка зустріла зірку шаленими оваціями і гучними вигуками.

Організатор премії MUZVAR AWARDS Олексій Донцов вручив Вєрці Сердючці спеціальну відзнаку за вагомий вклад у популяризацію української музичної культури.

Олексій Донцов вручив нагороду Вєрці Сердючці / Фото: ТСН.ua

Вєрка Сердючка подякувала за нагороду, поспілкувалася з глядачами, підбадьорила всіх жартами і влаштувала на сцені справжнє феєричне шоу. Вона виконала всіма улюблені хіти – "russia Goodbye!" і "Make It Rain Champagne". Зірка зі своїм бендом просто "розірвала" зал. Публіка шаленіла від виступу кумира, підспівувала, танцювала і знімала все на смартфони.

Вєрка Сердючка виступила на музичній премії MUZVAR AWARDS

Сердючка з'явилася у своєму фірмовому срібному костюмі і з зіркою на голові. Потім артистка змінила це вбрання на чорну футболку із написом "F*ck the war".

Вєрка Сердючка / Фото: ТСН.ua

"Мама" зірки та учасники бенду теж були одягнені у футболки з антивоєнними закликами.

На завершення свого виступу артистка сказала: "Слава Україні! Дякую, Боже, – Україна переможе!" і під гучні оплески попрощалася з шанувальниками.

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