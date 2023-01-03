Оце так зустріч: кіт Степан сфотографувався з дизайнером Русланом Багінським

Зірка соцмереж з млосним поглядом похизувався фото з відомим дизайнером.

Зірка Instagram кіт Степан поділився милими знімками зі Львова. На фото кіт-блогер позує зі знаменитим українським дизайнером головних уборів Русланом Багінським біля його фірмового бутика.

"Ласкаво просимо до сім'ї!", — написав дизайнер, ймовірно натякаючи на співпрацю.

Також Багинський показав у Instagram stories невеликий подарунок, який зробив для Степана. Схоже, пухнаста зірка з Харкова тепер теж матиме аксесуар від його бренду.

Також дизайнер поділився милим відео із котом на руках.

Нагадаємо, що 2021 року кіт Степан отримав подарунок від Модного дому Valentino – сріблясту сумку.

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