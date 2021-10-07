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Оце вбрання: Ешлі Робертс з'явилася на червоній доріжці в "голій" мінісукні

Оце вбрання: Ешлі Робертс з'явилася на червоній доріжці в "голій" мінісукні

Ешлі Робертс / Getty Images

Знаменитість захопила сексуальним образом, який вибрала для заходу.

Радіоведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс відвідала вчора ввечері церемонію вручення нагороди Virgin Atlantic Attitude Awards 2021, яка відбувалася в Roundhouse в Лондоні.

Своїм образом для червоної доріжки знаменитість просто вбила наповал, адже одягла сріблясту "голу" сукню, всипану стразами. Вбрання було коротким, з V-подібним декольте і вирізами на стегнах, поділ сукні був асиметричним.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Getty Images

Образ Ешлі доповнила квадратним клатчем, лаконічними сріблястими босоніжками і макіяжем з нюдовою помадою і накладними віями. Волосся зірки було зібране у хвіст.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Getty Images

Того ж дня, але тільки вранці, дівчину сфотографували біля студії, де вона працює, в яскраво-рожевому аутфіт від бренду River Island з принтом "собачий зуб", який вона поєднувала з білою сумкою і рожевими туфлями-човниками. Під цей лук вона також нафарбувала губи яскраво-рожевою помадою і одягла окуляри-"лисички".

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Getty Images

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