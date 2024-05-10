Оце вбрання: Кріссі Тейген прийшла на захід у зовсім прозорій сукні

Колишня американська модель Кріссі Тейген відвідала 30-й щорічний галаконцерт 30th annual Accessories Council ACE Awards Gala, що відбувся в готелі Pierre в Нью-Йорку.

Для появи вона вибрала досить ефектний "голий" образ, який повністю складався з речей від бренду Cult Gaia. Зокрема Кріссі одягла абсолютно прозору бежеву сукню зі шлейфом, яка повністю демонструвала її фігуру.

Окрасою сукні були вишиті бісером квіти та листя по всій довжині. Бюстгальтер під це вбрання Тейген не одягла.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Її образ доповнили гламурні мюлі зі стразами, білий клатч із намистинами, а також довгі білі сережки.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Цього року Кріссі не було серед гостей костюмованого балу Met Gala, але цей її образ чудово вписався б у дрескод заходу, оскільки мав квітковий декор. Багато хто зі знаменитостей обрали подібні вбрання. Наприклад, сукня Джіджі Хадід була прикрашена жовтими квітами, а вбрання моделі Амелії Грей Гемлін було у вигляді тераріуму з трояндами.

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