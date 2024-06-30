Оце запалила: 160-кілограмова модель у квітковому купальнику станцювала на камеру

35-річна модель мотивує своїх підписників любити і приймати себе такими, якими вони є.

Американська модель plus-size Анна О'Браєн, вага якої 160 кілограмів, опублікувала в Instagram позитивне відео з відпочинку на терасі.

Жінка постала перед камерою у темно-синьому купальнику з бірюзово-рожевим квітковим принтом. Анна влаштувала запальні танці, демонструючи свої пишні форми.

У коментарях фоловери подякували О'Браєн за веселе відео і написали їй компліменти:

"Чудова на всіх рівнях! Ви коли-небудь відвідували курси танцю живота, тому що у вас це чудово виходить, у вас для цього є ритм стегна та витончені руки?", "У твоїх рухах більше радості, ніж раніше, і мені подобається це бачити", "Ти схудла і маєш приголомшливий вигялд!", "Ти приголомшлива танцюристка, і я заздрю.Твої танцювальні пости завжди піднімають мені настрій", "Ти маєш приголомшливий вигляд і надихаєш мене!"

Нагадаємо, Анна О'Браєн любить займатися спортом. Вона показала, як відбувається її тренування.

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