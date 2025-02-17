Оце зміни: 75-річна Вера Вонг з'явилася з новою зачіскою та оголила живіт

Зазвичай вона носить лише довге пряме волосся, але цього разу зважилася на нову зачіску.
Американська модельєрка Вера Вонг не припиняє шокувати, оскільки у свої 75 років вирішила кардинально змінити імідж. Жінка вийшла на червону доріжку церемонії BAFTA Film Awards із новою зачіскою.
Вера Вонг наділа чорну перуку з коротким волоссям. Така зачіска каре надавала їй зовсім іншого вигляду, робила свіжішою і молодшою. Однак не лише волосся Вонг привернуло увагу, а й її незвичайне вбрання.
Модельєрка одягла чорний шкіряний топбюстьє, а також білу спідницю зі шлейфом і чорною баскою.
Доповнила вона цей ансамбль курткою-косухою та сонцезахисними окулярами. Макіяжу на обличчі у жінки майже не було – вона, як завжди, нанесла тільки щільний тон і трохи підкреслила очі.
Також на червону доріжку цього заходу вийшла ще одна суперзірка – 62-річна Демі Мур. Акторка сяяла в сукні від британського бренду Alexander McQueen.
Читайте також:
- У чорному вбранні і з червоним манікюром: 75-річна Вера Вонг вийшла у світ і привернула увагу луком
- Вперше з новою зачіскою: 75-річна Вера Вонг знову змогла здивувати своїм образом
- Неймовірно худа: 75-річна Вера Вонг прийшла на захід у блискучій сукні з квіткою