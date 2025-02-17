Оце зміни: 75-річна Вера Вонг з'явилася з новою зачіскою та оголила живіт

Зазвичай вона носить лише довге пряме волосся, але цього разу зважилася на нову зачіску.

Американська модельєрка Вера Вонг не припиняє шокувати, оскільки у свої 75 років вирішила кардинально змінити імідж. Жінка вийшла на червону доріжку церемонії BAFTA Film Awards із новою зачіскою.

Вера Вонг наділа чорну перуку з коротким волоссям. Така зачіска каре надавала їй зовсім іншого вигляду, робила свіжішою і молодшою. Однак не лише волосся Вонг привернуло увагу, а й її незвичайне вбрання.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Модельєрка одягла чорний шкіряний топбюстьє, а також білу спідницю зі шлейфом і чорною баскою.

Доповнила вона цей ансамбль курткою-косухою та сонцезахисними окулярами. Макіяжу на обличчі у жінки майже не було – вона, як завжди, нанесла тільки щільний тон і трохи підкреслила очі.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Також на червону доріжку цього заходу вийшла ще одна суперзірка – 62-річна Демі Мур. Акторка сяяла в сукні від британського бренду Alexander McQueen.

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