Оце зміни: акторка Зої Дойч відрізала довге волосся і прийшла у новому образі на захід

29-річна акторка Зої Дойч — дочка голлівудської зірки, акторки Леї Томпсон, відомої за фільмом "Назад у майбутнє", відвідала захід у Парижі — шоу бренду Christian Louboutin під назвою The Loubi Show. Воно відбулося у межах Паризького тижня моди.

На акторці була чорна мінісукня з квадратним декольте та квітковою вишивкою. Також у вбрання були гламурні тонкі бретельки, а доповнила вона його босоніжками зі стразами та прикрасами з діамантами на руках.

Однак більшу увагу в її образі привернула зачіска, адже Зої відрізала своє довге волосся, зробивши зачіску піксі, а також пофарбувалась у білявку.

Зої Дойч / Фото: Getty Images

Після цього заходу Дойч з'явилася на показі Модного дому Chanel. Дівчина одягла сіре коротке пальто з коміром-стійкою. У вбрання були довгі рукави, великі ґудзики та прикраса у вигляді рожевої квітки. Доповнили цей лук сумка на ланцюжку, чорні лаконічні туфлі і сережки у вигляді монограми бренду.

Зої Дойч / Фото: Getty Images

А от щодо зміни в образі Зої, то на такий крок вона пішла заради ролі, адже зіграє у майбутньому фільмі Річарда Лінклейтера відому акторку нової французької хвилі Джин Сіберг. Детальніше Дойч показала лук в Instagram.

А як їй змінювали стрижку і колір волосся, щоб відповідати моді 60-х, показала стилістка з волосся Трейсі Каннінгем.

Джин Сіберг — американська акторка, яка багато працювала у Франції, де, знімаючись у фільмах таких режисерів як Жан-Люк Годар та Клод Шаброль, стала одним із символів французької нової хвилі. З фільмів за її участю найвідоміша кінокартина "На останньому подиху".

Джин Сіберг / Фото: Associated Press

Джин Сіберг / Фото: Associated Press

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