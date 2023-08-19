Оце зміни: Девід Бекхем постригся практично налисо і поїхав на відпочинок

Сімейство Бекхемів зараз проводить час в Італії, оскільки днями Вікторію, Девіда та двох їхніх дітей — Круза та Гарпер помітили папараці в Нерано. Сім'я повністю одягнена в біле вбрання прямувала до фешенебельного ресторану на катерах.

Але якщо Вікторія привернула увагу своїм солом'яним капелюхо та сумкою Hermès, то її чоловік — кардинальною зміною іміджу.

48-річний ексфутболіст Девід Бекхем повністю відстриг своє довге і густе волосся. З такою зачіскою він не з'являвся вже доволі давно.

Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Одягнений чоловік був у короткі шорти, сорочку, а також доповнив образ сонцезахисними окулярами, золотим годинником та медальйоном на шиї.

Девід Бекхем / Фото: Getty Images

А ще зовсім нещодавно Девіда сфотографували з пишною шевелюрою.

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем на показі Jacquemus / Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем на показі Jacquemus / Фото: Getty Images

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