Оце зміни: Девід Бекхем постригся практично налисо і поїхав на відпочинок

Відомий ексфутболіст потрапив під приціл фотографів Італії.
Сімейство Бекхемів зараз проводить час в Італії, оскільки днями Вікторію, Девіда та двох їхніх дітей — Круза та Гарпер помітили папараці в Нерано. Сім'я повністю одягнена в біле вбрання прямувала до фешенебельного ресторану на катерах.
Але якщо Вікторія привернула увагу своїм солом'яним капелюхо та сумкою Hermès, то її чоловік — кардинальною зміною іміджу.
48-річний ексфутболіст Девід Бекхем повністю відстриг своє довге і густе волосся. З такою зачіскою він не з'являвся вже доволі давно.
Одягнений чоловік був у короткі шорти, сорочку, а також доповнив образ сонцезахисними окулярами, золотим годинником та медальйоном на шиї.
А ще зовсім нещодавно Девіда сфотографували з пишною шевелюрою.
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