Оцей збіг: Ріанна випадково повторила образ Кері Бредшоу із серіалу "І просто так..."

Співачка Ріанна потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі, коли йшла до ресторану Giorgio Baldi на вечерю. Знаменитість, яку підозрюють у третій вагітності, одягла стильні вільні джинси з дірками на колінах від бренду Balenciaga, слінгбеки від Gucci, футболку з принтом, а також тримала в руці сумку Saddle від Dior.

Волосся, яке вона освітлила зовсім нещодавно, уклала у високу зачіску у стилістиці двотисячних. Однак найбільшу увагу в цьому луку привертало пальто Ріанни.

Це широке сатинове пальто було відтінку перлів, а його автором є бренд Adam Lippes. Воно входить до колекції осінь-зима 2024.

Ріанна / Фото: Getty Images

Пальто подібного дизайну можна було побачити на Сарі Джессіці Паркер у серіалі "І просто так…". Проте вбрання акторки було вінтажним і від магазину Lofty Vintage.

Сара Джессіка Паркер на зйомках "І просто так..." / Фото: Getty Images

Відрізнялося пальто Паркер каптуром, що прикрашали великі квіти різного типу, а також відтінку. У цьому вбранні вона знімалася в любовній сцені з Джоном Корбеттом.

Сара Джессіка Паркер на зйомках "І просто так..." / Фото: Getty Images

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