Одержима Меган Маркл: Александра Даддаріо розповіла, як герцогиня Сассекська вплинула на її весільний образ

Акторка розповіла, як її одержимість герцогинею Сассекською надихнула її на створення весільного образу.

Александра Даддаріо та кінопродюсер Ендрю Форм одружилися наприкінці червня у знаменитому Залі консервації Нового Орлеана. Даддаріо розповіла журналу People, що вона поєднала свою чудову сукню Danielle Frankel з яскраво-блакитною каблучкою на пальці.

Згідно з традицією, кожна наречена на весілля повинна взяти з собою, щось старе, щось нове, щось блакитне і щось взяте в борг. Кожна з цих речей окремо символізує певний бік життя нареченої, а їх поєднання – гарантує щасливе заміжжя.

Александра розповіла в інтерв'ю, що блакитна каблучка в її образі з'явилася завдяки тому, що вона надихнулася герцогинею Меган.

"Я одержима Меган Маркл. На ній була каблучка з аквамарином, я думаю, з колекції принцеси Діани (так все так і було). Моя була менш модною, але у мене була велика синя каблучка з аквамарином, що копіює каблучку Меган Маркл", - сказала акторка.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

До вівтаря Александра йшла у вінтажній сукні від Даніель Франкель, про яку докладніше розповідали ось тут.

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