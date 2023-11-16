"Одержима пластикою": супермодель Адріана Ліма відповіла хейтерам і показала фото без макіяжу

На багатодітну матір обрушився шквал критики після її появи на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів та зміїв", яка відбулася в Лос-Анджелесі.

42-річна бразильська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма вирішила відповісти хейтерам, які після її чергового виходу у світ звинуватили дівчину у зловживанні філерами та пластикою обличчя.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Зовнішній вигляд моделі викликав питання у публіки — думки розійшлися: чи вона зробила операцію "лисячі очі" — або browlift — переміщення зовнішнього кута очей у більш високе положення; чи набрякла через надмірну кількість ін'єкцій філерів; чи це просто невдалий макіяж.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

У своєму Instagran Ліма показала фото без макіяжу та написала: "Обличчя втомленої мами однієї дівчинки-підлітка, двох дошкільнят та одного активного однорічного хлопчика, який вчиться ходити. І ще трьох собак... Дякую за занепокоєння".

Адріана Ліма відповіла хейтерам / Фото: Instagram Адріани Ліми

Як бачимо, на фото немає тих горезвісних "лисячих" очей – швидше за все, її візажист просто перестарався з макіяжем або використав спеціальні ліфтинг-пластирі для обличчя.

Нагадаємо, раніше Адріана Ліма з'явилася на вечірці Victoria's Secret. Вона вийшла на рожеву доріжку у чорно-золотій сукні на тонких бретельках і з корсетом у формі серця.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Читайте також: