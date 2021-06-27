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Одеські канікули: фіналістка шоу "Холостяк-10" підкреслила стрункі ноги червоною сукнею

Одеські канікули: фіналістка шоу "Холостяк-10" підкреслила стрункі ноги червоною сукнею

Одеські канікули: фіналістка шоу "Холостяк-10" підкреслила стрункі ноги червоною сукнею

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Дана Оханська похизувалася ефектним аутфітом у короткому вбранні.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк"  Дана Оханська відпочиває нині в Одесі. Туди вона поїхала разом зі своєю старшою сестрою Єлизаветою, з якою вони схожі, наче дві краплі води. Там вони відсвяткували 34-річчя Лізи.

Єлизавета і Дана Оханські / © Instagram Дани Оханської
Єлизавета і Дана Оханські / Instagram Дани Оханської

В Instagram Оханська виклала світлину свого образу, в якому вона сходила на один із заходів. Красуня підкреслила стрункі ноги червоною мінісукнею з плетінням на спині, які скомбінувала з чорними босоніжками на стійких підборах. Волосся Дана розпустила і прикрасила вуха червоними довгими сережками.

Дана Оханська / © Instagram Дани Оханської
Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Раніше Оханська показала фото біля басейну. Позувала вона у купальнику кольору індиго.

Дана Оханська / © Instagram Дани Оханської
Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

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