Одягла бюстгальтер замість топа: Марго Роббі привернула загальну увагу на показі Chanel

Марго Роббі з’явилася на презентації першої колекції нового креативного директора Матьє Блазі в Гран-Пале в Парижі. Вона одягла вбрання темно-синього кольору, яке ідеально відображало новий стиль бренду.

Марго носила просте вбрання, яке складалося з куртки-бомбера і вільних штанів, куртку прикрашав фірмове ромбоподібне прострочення і логотип бренду. Носила це вбрання вона в поєднанні з бюстгальтером в тон, що надавало всьому образу нотку кокетливості. Також Марго доповнила вбрання невеликою синьою сумкою і лаконічними гостроносими туфлями.

Ця поява акторки на публіці була першою після її промо-туру у зв’язку з виходом фільму «Велика смілива красива подорож». У межах показу фільму Марго з’явилася на публіці в архівній сукні Mugler з тісним корсетом.

