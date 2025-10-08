ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
366
1 хв

Одягла бюстгальтер замість топа: Марго Роббі привернула загальну увагу на показі Chanel

Акторка прийшла підтримати нового креативного диреткора з дебютом, а також бренд, з яким співпрацює багато років.

Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі з’явилася на презентації першої колекції нового креативного директора Матьє Блазі в Гран-Пале в Парижі. Вона одягла вбрання темно-синього кольору, яке ідеально відображало новий стиль бренду.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго носила просте вбрання, яке складалося з куртки-бомбера і вільних штанів, куртку прикрашав фірмове ромбоподібне прострочення і логотип бренду. Носила це вбрання вона в поєднанні з бюстгальтером в тон, що надавало всьому образу нотку кокетливості. Також Марго доповнила вбрання невеликою синьою сумкою і лаконічними гостроносими туфлями.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Ця поява акторки на публіці була першою після її промо-туру у зв’язку з виходом фільму «Велика смілива красива подорож». У межах показу фільму Марго з’явилася на публіці в архівній сукні Mugler з тісним корсетом.

Марго Роббі у вечірніх сукнях (23 фото)

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Роббі / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

366
